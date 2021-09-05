政Whats噏：中環街市活化18年後重開　田北辰憂荃景圍同一命運

經過空置18年後，中環街市喺上個月23日重開。議員田北辰日前就專登去到中環街市，一嚟睇下街市嘅歷史，二嚟都想搵返老香港嘅味道喎。不過到訪中環街市，都令佢諗起荃景圍街市都同樣已經空置咗3年喇，希望政府可以早日提出活化方案啦！

田話今次去到中環街市最驚喜嘅就係，買到佢細個時最鍾意食嘅飛機欖。佢話細個住喺3樓，最期待就係睇住啲飛機欖喺下面「飛」上嚟。所以見到有得賣，都即刻買咗飛機欖、糖蔥餅、水泡餅等，過吓口癮咁喎。佢都話好開心見到中環街市最後得以活化保存，而唔係拎嚟起樓。佢又建議中環街市可以引入更多保留香港傳統文化、地道美食嘅舖頭，而唔係淨係賣啲其他地方都買得到嘅嘢囉。

另一方面，田都諗起荃景圍街市由2018年已經關閉，至今都3年喇，反問唔通荃景圍街市又要曬太陽曬返18年先重新開放咩？佢話有喺今年嘅施政報告入面促政府盡快為現有產業活化設時限，因為有指標先有動力架嘛！佢又透露以佢所知政府內部都就此商討中嘅，所以希望盡快有活化方案拋出嚟啦！