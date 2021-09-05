劏房租管例空窗期勢成法律罅　業主為避監管加租迫遷更狼

近年劏房權益備受關注，政府推出《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》，以保障劏房戶權益。租管條例於今年7月9日刊憲，並在同月14日進行首讀。全港劏房居民大聯盟於今日(5日)舉行民間劏房租管論壇，邀請各區劏房戶討論現階段可見的劏房租管問題。團體認為此租管條例仍有許多漏洞存在，當中包括業主可趁「空窗期」加租、劣質劏房未被涵蓋於條例之內、加租幅度上限過高、「起始租金」未有設立等。亦有租客控訴指曾被業主加租逾千港元，因無力負擔而被迫搬遷。

荃灣舊區租客行動成員曾冠榮表示，團體估計政府會在刊憲當日起計3個月後，開始實施租管條例，即最快或於今年10月9日起生效。他批評由條例刊憲至實施為止，有3個月的「空窗期」，加上租管條例實施前所訂立的租約不受條例規管，故空窗期等於讓業主有時間強逼街坊另簽更長年期及更苛刻的租約，藉此逃避監管。

葵涌劏房居民大聯盟成員林子晴亦指出，現時部分寮屋、村屋劏房類型不包含在租管條例內，導致出現「愈住愈差」的情況；加上續租時的加租幅度可達15%，批評加租上限過高，劏房戶難以負擔。

現居東區的劏房戶何女士稱，居於劏房10多年一直都沒有與業主簽任何合約，業主經常巧立名目加租，包括水電費、雜費等，甚至會在租單「突發加租」而不另行告知，直至何女士被業主迫遷時，才得知業主於租單上自行加租。她痛斥「我可以向邊個求助？報警都不受理，我好驚要瞓街」，她擔心現時簽約無法受到規管，批評空窗期太長，無法保障劏房戶。

而居於葵涌劏房的林女士亦批評，加租幅度上限過高，坦言「本身已經慳慳埋埋先交到租，依家你畀業主加到15%，佢哋梗係加到15%啦」，擔憂業主加租過高無奈被迫遷。同場亦有其他街坊分享指曾被無理加租逾千港元，最後無奈遷出。