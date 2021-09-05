各種疫症不斷爆發　堪輿學家料過年後才好轉

對於各種疫症的出現，堪輿學家周漢明指要過年後才有好轉。

牛年已過逾半，惟世界各地除續受新冠肺炎影響，不時傳出變種，本港亦深受其害，而近期各地更陸續出現不同的疫症，包括本港出現首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案、內地寧夏出現鼠疫患者、今日(5日)更爆出巴西近期發現兩宗非典型瘋牛症，可謂一疫未完多疫又起。有堪輿學家指出，眾多疫症爆發的主要原因，是源於今年正值「辛丑年」，丑意指濕土，內藏水分及雜質，易藏細菌，更指要過年後才可以回復正常。

堪輿學家周漢明對於各地出現各種疫症的現象表示，最主要是源於今年正值「辛丑年」，丑意指濕土，內藏水分及雜質，易藏細菌，除了肺炎，豬瘟、鼠疫出現亦是受其影響。至於巴西近日爆發非典型瘋牛症，他表示觀乎每個牛年，都會有瘋牛症爆發，解釋指是由於正值「本命太歲」，故出現「自刑」，並指生肖屬牛之人士亦需多加注意。

他又指，臨近年尾冬天「水」旺，玄學上「水」是代表細菌、傳染病等，細菌和病毒亦會較厲害，因而至年尾都會不斷有大大小小的疫情發生，需要過年後才會回復正常。