疫下教學壓力大伴隨新機會　優秀教師指網上授課續學習

教育工作非易事，加上近年受新冠肺炎疫情衝擊，老師教學技能亦要「升呢」，迎接網授課程的新挑戰。香港教育工作者聯會今日(5日)舉行「第16屆優秀教師選舉」頒獎典禮，本屆共有80名教師獲獎。有得獎老師表示，疫情下教育環境急變，網上教學已成大勢所趨，雖然帶來不少壓力，卻伴隨新機會，讓他們嘗試在電子平台進行教學，從中學習。

近月移民潮下，不少教師移居外地，同時亦有新血加入。聖公會主風小學的教師郭曉文，便是在此刻投身教育事業，並在教壇新秀2021微學短片比賽勇奪銀獎。已從事教育工作第2年的她，希望「教好學生」，望學生不但在成績方面，亦能有正面價值觀及自信。

郭續指，教育環境急速轉變下，帶來的不只壓力和挑戰，更是新機會，例如能嘗試使用新的電子平台進行教學工作，學生亦享受使用這些平台。而作為新老師，她認為雖然有同工離開，或令可依靠的前輩減少，但認為除了前輩教導外，老師亦可從豐富的網上資源中學習。

獲得國情教育組個人獎的賽馬會體藝中學前教師黃家榮指，學校善用校本特色，例如視藝及體育，進行國情教育。他分享在疫情前，學生經常能到內地交流，與內地學生進行體育活動，例如舉辦足球比賽，令學生能與內地學生交流，軟性推動國情教育，而學生的反應正面。