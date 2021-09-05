曾到訪廣州市海珠區及越秀區等地 今起入境須隔離

因應廣東省的疫情變化，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(5日)宣布，衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條和第14條的規定，自今日下午3時起，所有於8月28日或之後曾經到過廣東省相關地區人士，須按照衞生當局的要求在指定地點接受醫學觀察至離開當地後14天但最短不少於7天。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，所有於上月28日或之後曾經到過廣東省廣州市海珠區南華西街道，以及於上周三(1日)或之後曾經到過越秀區的東山街道、華樂街道、登峰街道的入境人士，須按照衞生當局的要求在指定地點接受醫學觀察至離開當地後14天但最短不少於7天。

而所有曾經到過上述地方的已入境人士，其健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理至離開當地14天為止，期間須在開始措施的第1、2、4、7、12天接受最多5次新冠病毒檢測。

廣州市今日上午召開疫情防控新聞發布會，會上通報指，昨日廣州市越秀區在對入境隔離酒店工作人員進行例行檢測中，發現1宗新冠肺炎核酸檢測確診個案，患者為一名42歲女性，於越秀區隔離酒店工作，從事送餐和清潔房間等工作。