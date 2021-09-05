政Whats噏：政府企硬拒下調劏房租金加幅　鄭泳舜唔排除提修正案

劏房租金多年嚟一直未受規管，唔少正輪候公屋嘅貧苦市民都被迫捱貴租。雖然政府終提出修例規管劏房租務、保障租戶權益，但有唔少議員認為相關措施仲有值得調整嘅空間，例如應將租金加幅上限15%下調至10%，以減輕基層市民負擔。之但係政府嘅回應似乎都係企硬，該條例草案委員會主席鄭泳舜(Vincent)強調如果政府唔願意讓步，其所屬政黨都會堅持，唔排除喺立法會大會審議階段就草案提出修正案啊。

今次《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》提出多項措施，包括保障租客可獲「2+2」、共4年優先續租權，規定租金加幅以15%「封頂」等。不過，有唔同議員喺條例草案委員會中都提出多項修訂，唔單止租金加幅上限引嚟一班代表基層嘅議員關注，代表商界嘅議員張宇人亦批評政府為求規管方便「搬龍門」，想偷換概念，將「分間單位」等同「劏房」，質疑政府將未經改動嘅房間「分租」，視作剝削貧苦大眾嘅行為，不滿條例未有保障「私有產權」。佢建議如業主將家中空餘房間分租予另一家庭作居所時，並唔受條例「租賃管制」規管。

對於張嘅修訂，Vincent強調條例本意係針對劏房問題，又舉例話過去有長者向留學生出租單位情況，經研究後認為張嘅建議都合理，故自己另外提出另一項修訂建議，如果當一個單位只有一份租賃、即只限租出一個單位，並非租出該單位嘅天台，及業主仍然以此單位為慣常自住居所，就唔應該受到規管。

對於政府喺向條例草案委員會提交嘅文件中，對下調租金加幅上限有保留，Vincent就話政府如果要企硬，佢同所屬政黨都會繼續堅持，強調草案中已經冇訂明起始租金，認為需要先做好租金上限規管，令劏房租金價格唔會繼續惡化，希望政府可讓步。如政府依然堅拒回應議員提出嘅建議，唔排除喺立法會大會就草案提出修正案。

佢又話，由於草案中有較多新修訂，需要時間處理，認為現時會進程理想，委員會聽日(6日)會開會詳細討論議員提出嘅修正建議，希望趕及喺會期完結前可以提交至立法會大會恢復二讀及三讀程序。面對一眾議員頻頻施壓，唔知運輸及房屋局會唔會跪低呢？