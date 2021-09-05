疫苗接種率現樽頸　聶德權預告18區一站式接種向長者谷針

政府全力谷針下，本港截至昨日(4日)有62.8%人口接種第一劑新冠肺炎疫苗，然而長者接種率一直處於低位，就算上月29日開始派發長者即日籌，每日也派出不足一半，谷針成效不彰。同時，近期打針人數及預約數字都呈下降趨勢。公務員事務局局長聶德權今日(5日)於社交媒體表示，接種計劃來到樽頸，進入「攻堅」階段，政府將在全港各區推展一站式接種服務，落區舉行健康講座，即場提供諮詢及接種服務，強調「一個都不能少」。

本港長者接種率一直偏低，只計接種第一針，60歲以上接種率只有約40%。60至69歲的接種率只有55.45%；70至79歲接種率只有36.54%；80歲或以上只有12.26%。聶德權表示，日前與18區民政事務專員、社署的地區福利專員及衞生署同事開會，提出以長者為重點對象的接種疫苗安排，期望在短期內推出與深水埗及油尖旺區「長者接種日」相似的活動，提升長者的接種率。

換言之，政府將會推動地區外展接種，在18區舉辦「一站式」接種服務，包括疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種。而且，健康講座、諮詢後必須有跟進行動，令長者安心接種。外展隊會到市民住家樓下的商場、長者中心，為街坊、長者、市民打針，利用居民熟悉的環境安排打針。