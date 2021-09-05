環境運動委員每日僅借出30個餐盒　環團批數字低

政府推行​「管制即棄膠餐具計劃」，分階段禁止食肆提供一次性塑膠餐具。坊間除找尋塑膠以外的餐具替代品，另一種「走塑」模式為餐具借用。環境運動委員會推出餐盒借用服務，為期兩個月的先導計劃累計借出約4,000個餐盒，即平均每個地點每日借出30多個。有環保團體表示，數字反映計劃未普及，平均1分鐘亦未能借出1個餐盒，建議日後應加入更多回收點，如超市與便利店，鼓勵市民使用。

為探討不同替代方案，環運會於今年6月28日至8月27日，在愉景新城及稅務大樓每日分別提供約250個及150個餐盒，市民只需帶同八達通到指定服務點，以20港元按金便可借用，使用完清空餐盒歸還到服務點即可。

環運會回覆指，兩個月的計劃中，愉景新城借出約2,600個，稅務大樓則借出約1,400個，反應正面，又指目前約有400多個餐盒尚未退還，佔整體借出量10%。環運會指現正檢視計劃成效，或考慮延長服務、增加試點及優化方案。

環保團體綠惜地球高級項目主任劉兆朗指，數字很低，即在1小時的午餐時間，平均1分鐘亦沒有借出1個餐盒。他解釋，計劃是為將來實施管制即棄膠餐具後，提供可重用的系統鋪路，惟是次計劃未有足夠餐廳、外送平台參與，以至成效不周。他建議日後應加入更多回收點，如超市與便利店，方便市民。

他又建議政府、食肆可為自行攜帶餐具的市民提供折扣，或是設立積分計劃。對於有市民未有歸還餐盒，劉兆朗認為要加強規管，如增加按金金額。