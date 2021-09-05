港府走塑慢過人　英法早於去年起禁用膠飲管及攪拌棒

全港要走塑，港府建議立法分階段管制即棄膠餐具，計劃在2025年起開始實施，又料今年檢訂實施多年的膠袋徵費。然而，多國早已實施禁止使用即棄膠餐具，英國及法國早在去年起禁用膠飲管及膠攪拌棒，歐盟亦於今年起實施類似政策，反觀本港在處理環保議題上遲疑。

港府在管制即棄膠餐具上，建議首階段全面禁止堂食使用塑膠餐具，外賣方面，則禁止提供膠刀、膠叉、膠碟、膠攪拌棒，並同時禁止銷售與提供發泡膠餐具，目標於2025年實施第一階段。

港府一向慢人一步，英國去年禁止使用一次性的塑膠飲管及膠攪拌棒，明年亦計劃加入包裝袋稅。法國早在去年起，禁止使用一次性的塑膠碟、膠杯、膠餐具、膠飲管等，但容許法例生效後有6個月的適應期，以消耗存貨。

另外，歐盟亦在今年7月起，決定禁止使用與銷售一次性的塑膠碟、膠餐具，禁令同時適用於發泡膠杯、盒，以及所有氧化式可分解塑膠（oxo-degradable plastic）的產品。在亞洲方面，中國去年已禁止銷售與生產發泡膠餐具與膠飲管，亦計劃在2025年前逐步禁用膠袋。