港隊2銀3銅東京殘奧完美閉幕　巴黎再見

2020東京殘奧運圓滿結束，閉幕典禮周日（5日）在新國立競技場舉行，下屆奧運將由法國巴黎接力舉辦。今屆殘奧獎牌數為史上最多，國際殘奧會主席Andrew Parsons感謝日本完成歷史創舉：「We love you Tokyo， We love you Japan.（東京我們愛你，日本我們愛你）。東京殘奧會擁抱不完美，慶祝各種差異，鼓勵多元共融。」

閉幕典禮第一幕《這是東京》，請來多位日本殘障年輕音樂人、霹靂舞者，注入青春活力，宣揚「和諧、同步、平等」的訊息，通過東京走向全世界。日本皇室的秋篠宮文仁親王及國際殘奧會主席Andrew Parsons進場後，參賽國家及地區在電子音樂下，根據日文五十音排序進場。

中國隊旗手為女子輪椅籃球員張雪梅，香港代表團由羽毛球SH6男單銀牌得主朱文佳擔任持旗手，他表示感到榮幸：「贏獎牌之後擔任持旗手，為殘奧畫上一個完美的句號，是一件很榮幸的事，希望下屆殘奧都見到大家。」

各國代表進場後進行音樂表演，表演者包括：獨臂結他手、視障鼓手、聽障舞者等，響應閉幕禮主題「和諧之聲」。接着舉行主辦權交接儀式，日本東京都知事小池百合子將殘奧會會旗交給國際殘奧會主席Andrew Parsons，然後再轉交到下屆主辦城市巴黎的市長伊達爾戈手上。法國國旗升起，法國羅浮宮由表演者以手語「唱」出法國國歌，象徵法國接棒舉辦2024殘奧運。

東奧暨殘奧組織委員會主席橋本聖子致詞時表示，希望藉着東京殘奧會帶來啟發，並祝福巴黎奧運及殘奧會成功：「漫長的旅程即將結束，我樂見每個場館充滿笑容，這12日我被殘奧會運動員驚人表現所震撼，他們拒絕設定任何限制，走過的路既動人又驚心。運動員的影響力為我們所有人帶來訊息，啟發我們踏上全新的路，改變從意識開始，承認彼此的差異。」

今屆港隊共得5面獎牌，包括：乒乓球TT11女單銅牌（王婷莛）、硬地滾球BC4雙人銀牌（梁育榮、劉慧茵、黃君恒）、硬地滾球BC4男子個人賽銅牌（梁育榮）、羽毛球WH2男單銅牌（陳浩源）及SH6男單銀牌（朱文佳），排獎牌榜第66位。中國以96金60銀51銅，共207面獎牌成為今屆殘奧大贏家，第2、3位為英國（124面）及美國（104面）。

香港代表團團長胡小玲表示，港隊在疫情下面對重重挑戰，有此表現值得一讚：「運動員雖然未能出外比賽，但他們在香港都積極備戰，更會找健全運動員友賽。多謝政府購買直播權，引起市民關注，24名運動員的奮鬥故事都是很好的社會教材，為社會注入正能量。」