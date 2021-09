港隊2銀3銅東京殘奧完美閉幕　巴黎再見

2020東京殘奧運圓滿結束,閉幕典禮周日(5日)在新國立競技場舉行,下屆奧運將由法國巴黎接力舉辦。今屆殘奧獎牌數為史上最多,國際殘奧會主席Andrew Parsons感謝日本完成歷史創舉:「We love you Tokyo, We love you Japan.(東京我們愛你,日本我們愛你)。東京殘奧會擁抱不完美,慶祝各種差異,鼓勵多元共融。」

閉幕典禮第一幕《這是東京》,請來多位日本殘障年輕音樂人、霹靂舞者,注入青春活力,宣揚「和諧、同步、平等」的訊息,通過東京走向全世界。日本皇室的秋篠宮文仁親王及國際殘奧會主席Andrew Parsons進場後,參賽國家及地區在電子音樂下,根據日文五十音排序進場。

中國隊旗手為女子輪椅籃球員張雪梅,香港代表團由羽毛球SH6男單銀牌得主朱文佳擔任持旗手,他表示感到榮幸:「贏獎牌之後擔任持旗手,為殘奧畫上一個完美的句號,是一件很榮幸的事,希望下屆殘奧都見到大家。」

各國代表進場後進行音樂表演,表演者包括:獨臂結他手、視障鼓手、聽障舞者等,響應閉幕禮主題「和諧之聲」。接着舉行主辦權交接儀式,日本東京都知事小池百合子將殘奧會會旗交給國際殘奧會主席Andrew Parsons,然後再轉交到下屆主辦城市巴黎的市長伊達爾戈手上。法國國旗升起,法國羅浮宮由表演者以手語「唱」出法國國歌,象徵法國接棒舉辦2024殘奧運。

東奧暨殘奧組織委員會主席橋本聖子致詞時表示,希望藉着東京殘奧會帶來啟發,並祝福巴黎奧運及殘奧會成功:「漫長的旅程即將結束,我樂見每個場館充滿笑容,這12日我被殘奧會運動員驚人表現所震撼,他們拒絕設定任何限制,走過的路既動人又驚心。運動員的影響力為我們所有人帶來訊息,啟發我們踏上全新的路,改變從意識開始,承認彼此的差異。」

今屆港隊共得5面獎牌,包括:乒乓球TT11女單銅牌(王婷莛)、硬地滾球BC4雙人銀牌(梁育榮、劉慧茵、黃君恒)、硬地滾球BC4男子個人賽銅牌(梁育榮)、羽毛球WH2男單銅牌(陳浩源)及SH6男單銀牌(朱文佳),排獎牌榜第66位。中國以96金60銀51銅,共207面獎牌成為今屆殘奧大贏家,第2、3位為英國(124面)及美國(104面)。

香港代表團團長胡小玲表示,港隊在疫情下面對重重挑戰,有此表現值得一讚:「運動員雖然未能出外比賽,但他們在香港都積極備戰,更會找健全運動員友賽。多謝政府購買直播權,引起市民關注,24名運動員的奮鬥故事都是很好的社會教材,為社會注入正能量。」