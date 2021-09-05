持BNO港人提取強積金被拒　英媒指涉政治干預

英國國民（海外）護照（BNO）自今年初起，不被港府承認為有效旅行證件和身份證明，積金局拒絕強積金計劃成員，以此作為申請提早領取強積金的證據。有英國報道指，有移英港人未能提提早領取強積金，認為是內地中央在政治上對香港的逐步干擾。

據英國《每日電訊報》報道，孖士打律師事務所合夥人艾德勤指，港府阻止BNO相關文件成為申請提早領取強積金的證明文件，屬反制措施。

報道又引述，一名以BNO離港、化名為Charlie Smith的港人，曾向積金局提交永久離港的證據，包括已當地租用一個物業，以及他已名列選民登記冊，惟他所擁有約1萬英鎊(約10.8萬港元)的強積金，仍無法提取。艾德勤指，港人最快待在英居留5年、獲得英國公民資格及居留權，才能以此作證明，提出提早領取強積金。

積金局今年3月曾發嚴正聲明指，港府1月29日起不承認BNO為有效旅行證件和身份證明，因此MPF計劃成員不能依賴BNO作為申請提早提取證據。該局又指，強積金受託人在執行強積金計劃行政工作時，有責任依據香港法例行事。受託人處理以「永久性地離開香港」申請時，須擔當把關者角色，審視申索人所提供的證據，及檢視全部事實和資料。積金局會繼續與強積金受託人在有關方面作出跟進。