輸入個案涉變種病毒　18地點被納入強檢公告

​政府今日（5日）公布一宗由海外地區抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的的輸入個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的18個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須接受檢測。納入強檢的地方如下：

1. 在8月14日至9月4日期間曾身處大嶼山梅窩大地塘74號超過兩小時；

2. 在8月28日下午6時至11時期間曾身處旺角通菜街104-106號地下點點心；

3. 在8月28日下午5時至7時期間曾身處旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館；

4. 在8月28日下午1時至6時期間曾身處沙田新城市廣場第一期1樓129號舖Simplylife；

5. 在8月28日上午11時至下午2時期間曾身處中環德己立街24號The Coffee Academics；

6. 在8月28日上午11時至中午12時期間曾身處中環雲咸街1-3號南華大廈地下中國銀行（香港）；

7. 在8月26日下午6時至下午10時期間曾身處大嶼山梅窩銀運路3號梅窩中心地下中國熊；

8. 在8月17日中午12時至下午6時期間或8月26日下午1時至6時期間曾身處大嶼山梅窩梅窩碼頭路11號銀輝大廈A座地下羅馬餐廳；

9. 在8月22日上午11時至下午4時期間曾身處金鐘金鐘道93號金鐘廊1樓B05-06號舖Simplylife；

10. 在8月19日下午4時至9時期間曾身處深水埗元州街213號及福榮街218號美居中心商場地下59號舖Dancing Kettle Coffee Bar；

11. 在8月19日下午1時至5時期間曾身處深水埗深旺道28號V Walk 2樓L2-146號舖魚米；

12. 在8月15日下午6時至11時期間曾身處元朗朗日路9號GRAND YOHO形點I 1樓1075號舖 Habitu Caffe；

13. 在8月15日下午4時至7時期間曾身處天水圍天湖路2號天耀邨天耀廣場低層地下一樓LG15-16號舖BUGIS；

14. 在8月14日下午10時至15日上午3時期間曾身處元朗建業街96-104號及又新街53-59號滿利大廈地下H號舖凡直友里；

15. 在8月14日下午9時至11時期間曾身處元朗建業街59號慶年大樓D-F座地下3號舖十八座狗仔粉；

16. 在8月14日下午2時至7時期間曾身處天水圍濕地公園路香港濕地公園；

17. 在8月14日下午1時至3時期間曾身處天水圍天秀路8號天一商城地下1號舖捌神燒味冰室；及

18. 在8月14日至15日期間曾身處天水圍天恩路12號嘉湖海逸酒店第一期，

以上人士須於周二(7日)或之前接受檢測。受檢人士若在本月3日至今日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定。