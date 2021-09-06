獲警方大力支援提升工作效率　保安業界：科技戰勝罪案

要有效打擊非法收債案件，保安業界的參與是不可或缺，他們在「葵」「房」計劃中擔當了重要的把關角色。保安業界指以往與警方關係疏離，甚至有感警方留難保安員，但新計劃推出後，雙方經常合作大大改善關係，又提升了業界質素，最重要是有效打擊犯罪活動，形容是「科技戰勝罪案」。

「未有這個計劃前，保安員與警方關係疏離。」葵芳邨總屋宇監督黃天得指，以往邨內發生非法收債活動，保安員致電999求助，但警員很多時要花長時間查詢，掌握更多資料下才安排人手處理，但淋紅油及塞匙窿追債等往往只是幾分鐘時間，匪徒容易成功甩身，保安員就會成為「磨心」，受到居民及警方雙方怪責，不少前線保安員為此心灰意冷或感到壓力而辭職。

然而，科技改變了雙方的關係，他提到今年5月7日葵盛西邨發生一宗淋紅油案，有人在通訊軟件上通報，並描述疑人數目及年紀，其任職葵芳邨的同事打醒精神，加倍留意，結果發現2名疑人現身葵愛樓，聲稱上樓探訪，警方在疑人犯案前趕到作出拘捕，並在他們的手機發現犯罪證據。他讚揚這個合作模式，令前線保安員充分得到警方支援，而警方亦主動提供更多資訊及培訓，增加了工作時的信心，形容是「科技戰勝罪案」。

房屋署署理副房屋事務經羅穎雷亦大讚計劃正面，大大改善了警民關係，他解釋計劃加強了區內屋邨保安員的連繫，遇上有可疑人士出現，即可要求警方支援，亦可讓其他屋邨警惕，「有種群策群力去打擊罪案的感覺」，對屋邨治安及管理有很大幫助，增加了邨民對保安員及警方信心，提升警民關係。