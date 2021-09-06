葵房計劃奏效　葵青警區非法收債案續跌

葵青警區去年底推出嶄新的「葵」「房」計劃，透過手機通訊軟件作為平台，連繫區內警方、房屋署、保安業界及管理公司等持份者，一旦前線保安員發現邨內出現非法收債活動，即可透過通訊軟件通知警方，讓警方迅速趕抵現場將疑犯逮捕，計劃大收成效，今年首7個月區內涉及刑毀的收債案件有187宗，數字近乎每月都有下跌，由1月的29宗減至7月的24宗。計劃成效顯著，有警區日後或會推出類似計劃，打擊罪案。

葵青警區指揮官謝振中解釋「葵」「房」計劃除了有「葵青」及「房屋署」的含意外，亦有「攜」手合作、「防」止罪案之意。葵涌分區指揮官郭偉成續指，葵青區人口約有51萬，約6成是住公屋，面對近年經濟下滑及疫情影響，收債活動亦有上升趨勢，其中2020年涉及刑毀的收債案，如淋紅油及塞鎖匙孔等行為有239宗，較2019年的139宗大升約7成2。

有見及此，葵青警區去年11月推出有關計劃，集合警區不同單位，聯同保安業界、房屋署、房協及前線保安員等，以通訊軟件作為溝通平台，24小時運作，現約有160個持份者參與。郭解釋，收債活動除對涉案單位住戶外，對同層的住戶都非常困擾，擔心出入安全。由於收債活動的運作模式往往有迹可尋，故選擇收債活動為群組切入點。

署理葵涌分區助理指揮官﹙行政﹚歐陽朗峰形容計劃是「防禦網」，群組日常會由督察或巡邏小隊指揮官管理，當群組內有人通報邨內出現收債活動時，即調配警員到涉案屋邨跟進，他說：「收數人士同一日會到區內不同屋邨收數，若前線保安發現後通知，除可通報其他屋邨保安員外，警方亦可即時部署。」為提升前線保安員能力及防罪意識，警方亦會定期落區為他們提供訓練，包括交流會及製作不同情景的短片等，透過群組分享，在各司其職下，今年4至7月涉及刑毀的收債案件，錄得連續下跌。

有份參與計劃的葵青警區交通檢控隊主管黃子健分享計劃成果，他指計劃分為4個階段，首階段是警員以電話及親身落區，向前線保安員解釋計劃好處，但反應一般，只得9個屋邨參與；第2階段是游說屋邨持份者如房屋署及保安公司管理層，結果令區內全部24條屋邨參與；第3階段是雙方建立了互信，並提供培訓予前線保安員；第4階段是保安員能力提升後，有信心對可疑人士進行截查及登記，然後在群組進行通報，發揮了群組功能。

他又提到，計劃推出初期時，較年長的保安員掌握操作遇到困難，包括打字慢及要學習將傳出來的相片打格等，但適應後就無問題，而群組亦帶來意想不到的效果，包括尋回失蹤人士、搗破私煙及販毒案件等。