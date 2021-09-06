東方日報A1：20公頃棕地涉違規發展　工場驚現8米高「垃圾山」

香港房屋供應緊張，港府總嘆覓地難，但東網曾力證港九新界有多塊棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可供建屋，港府卻「扮盲」漠視，結果助長有人利用棕地來處理數以萬噸計的「洋垃圾」牟利。有環團發現，本港有總面積近20公頃的棕地工場涉嫌違規發展，當中有人更霸官地來處置有毒電子廢料及鋁廢料，工場更堆疊多座高近8米的巨型「垃圾山」，廢料釋出的重金屬及化學物嚴重破壞周邊生態。港府承認有棕地違規發展，會展開調查。學者批評港府覓地捨本逐末，不惜掏空庫房亦要填海興建明日大嶼，但對唾手可得的棕地棄如敝屣，令珍貴土地淪為「洋垃圾墳場」。

綠色和平今年7月至8月在多區實地調查，發現至少有35個位於棕地的工場涉嫌違規發展，當中17個涉違法儲存或拆解俗稱「四電一腦」的冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機及電腦等電器廢物；有27個涉違規處置有毒電子廢物，當中不排除涉及「洋垃圾」，而該批洋垃圾若重新提煉成有用原材料，估計市值至少7.5億元。

調查又發現有8個棕地工場積存海量垃圾，夾雜五金廢料、電路板、廢塑膠等，形成多座佔地逾千平方米、高達5米至8米的「垃圾山」。其中，位於厦村雞伯嶺路的棕地工場面積最大，佔地約7.7公頃，場內有9座大小不一，由鋁廢料堆疊而成的「垃圾山」，估計該批懷疑進口的鋁廢料重達5.1萬噸至9.3萬噸。團體發現該工場更涉嫌霸佔官地來經營廢棄回收生意，被霸官地面積逾4公頃，面積大過5個標準足球場。

綠色和平項目主任陳可淳指，雞伯嶺路工場部分地段於2017年12月仍有完整植被，而她們於調查期間兩次到訪該處，發現場內「垃圾山」規模在一個月內擴大，高度增加近1倍，場內更有大型機械如滾筒洗石機運作，並湧現泥黃色的氣體及粉塵；而工場取得樣本驗出的鋅及銅含量，超出荷蘭土壤重金屬污染標準，反映用地在過去4年逐步被破壞。

陳又指，翻查資料該地帶的工場規劃許可已於今年被撤銷及逾期，估計該工場或違例營運至少3個月，按照目前棕地以5元呎租計算，團體推算土地持有人每1公頃棕地即可月收約50萬元租金，收入相當可觀。她批評政府欠缺全面發展棕地的政策，對洋垃圾違規作業者僅有零星檢控，導致棕地亂象頻生，建議政府重置棕地作業，並修復環境。

地政總署表示，雞伯嶺路工場的地段屬舊批農地，無用途限制。但規劃署承認，該工場懷疑霸佔官地，會跟進調查。環境保護署表示，過往3年收到32宗涉及該工場投訴，已去信要求工場擁有人在限期內安裝有效空氣污染控制設施，減少塵埃排放。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，香港寸金尺土，無理由如第三世界國家般浪費珍貴土地來處理「洋垃圾」牟利，但政府一直抗拒發展棕地，反之熱衷填海，結果令部分棕地被人利用來作「洋垃圾墳場」。他直言填海建屋需時，港府不應捨本逐末，惟有整合棕地興建房屋方為上策。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：