棕地工場位處偏僻　當局難執法如無王管　違規經營屢禁不止

恐龍坑有棕地曾被當局揭發違規作業，但工場仍舊運作。(受訪者提供)

棕地分布零散及位處偏僻，部分違規工場在偏僻地段經營，不但沒有正式地址或門牌，一般人難以接近場地，部門執法更如同無牙老虎，令工場形同「無王管」。有環團發現位於北區的恐龍坑南地段原屬農業用途，其後被改建成工場提煉電器廢物，即使規劃署2019年發出強制執行通知書，要求於限期前中止有關違例發展，並於今年2月根據《城市規劃條例》作出檢控，惟環團於上月巡查，仍發現涉事工場尚在營運，情況猶如在深山中煉毒。

綠色和平於上月前往恐龍坑南實地調查，發現工場地面設有兩重閘口，日常依靠地面巡查根本無法接近場地，更遑論確認場地運作是否合法。此外，同區的恐龍坑西自2018年被揭發涉非法拆解LCD螢幕，但環團上月再到該處視察，發現工場過去3年仍舊運作，現場有工人拆解大量螢幕，並將拆出的電子垃圾露天儲放，甚至變本加厲囤積及拆解沒有在本港出售的進口美國電動滑板車，加劇環境污染。

環境保護署回覆指，巡查後發現恐龍坑西回收場在本地回收滑板車，將金屬及塑膠分類存放，並將電池取出以安排出口處理，並涉嫌處理化學廢物，違反《廢物處置條例》，該署正搜集證據及考慮進行相應的執法行動。目前本港回收工場的作業若涉及處理「四電一腦」廢物、化學廢物等，必須按《廢物處置條例》領有相關牌照，包括各類廢物處置牌照、化學廢物產生者登記等。