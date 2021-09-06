5棕地工場違規拆解電子廢料釋毒　涉綠化地恐影響生態

拆解電子廢物不當可釋放有害物質，並產生化學作用污染土壤。環團發現5個棕地工場不但涉違規拆解電子廢物，工場所在地更涉及「綠化地帶」，包括小磡村及新村西南等地，面積涉約2.8公頃。環團續指，政府懶理涉事者違規經營場地，加上任由作業者用「土炮方式」拆解電子廢物，甚至拆解涉及電路板及電池等有害電子廢物，過程中可產生金屬污染，令有毒物質漏出，影響土地及工人健康。

綠色和平項目主任陳可淳表示，若拆解電子廢物過程沒有經過合適方法，可嚴重污染環境。例如雪櫃及冷氣機中的製冷劑含氯氟烴，可破壞臭氧層；廢印刷電路板的有害物質及重金屬，例如鉛和水銀，亦會破壞生態。

她稱，小磡村爲例，工場內儲存及拆解最少500部雪櫃，現場更有洗衣機等家電及燒膠的痕迹，不但破壞綠化地帶上原有的植物，場地更有機會殘餘大量電子廢物碎片，影響生態平衡及損壞泥土，令日後使用者難以使用。

團體建議政府可透過去毒方式讓土地修復，並發展為住宅等用地，包括利用排土客土法，透過移除泥土上層的污染土壤，以乾淨土壤覆蓋，從而快速去除有毒物質。土地更最快可於數日內進行修復，日後亦適合用於規劃為住宅用途的棕地。