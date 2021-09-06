建制派重奪5區議會主導權　北區通過動議促主席下台

泛民主派原本包攬17區區議會的正、副主席職位，但隨着區議會爆發大規模辭職潮，現時有11區出現主席或副主席空缺，更有4區同時未有正、副主席，包括黃大仙、觀塘、東區及九龍城，後者三區在本月及下月舉行大會補選。建制派趁住區議會議席「大洗牌」，重新奪回5區主導權，北區建制派議員更通過動議，要求主席請辭。

根據《區議會條例》，若區議會正、副主席懸空，需於懸空後首次的會議上互選，同時規定要有3名不同議員提名及附議，不可自我提名，即至少需要4名區議員才可完成補選程序。所以，只剩下3名區議員的中西區及黃大仙區議會在本月的大會均延期，無法補選主席及召開會議。屯門在7月的大會亦因法定人數不足未能開會。

不過，部分區議會仍有足夠人數召開大會，已重選主席或副主席職位，北區及元朗更被建制派奪回副主席一位。北區由建制派重新主導，民主派由15席減至4席，而建制及鄉事派則有7席。民主派派出張浚偉與李冠洪對壘，結果以3票比7票，由鄉事派的李當選副主席，接替已辭職的陳旭明。在同一會議，同為鄉事派的議員侯福達臨時提出對主席羅庭德的不信任動議，指羅庭德支持「光時」等出位言論，影響國家及香港安全，要求他立即辭任，動議在建制派支持下獲通過，不過屬無約束力動議。

在元朗區議會進行補選時，建制派及泛民各佔12席，原本副主席之爭有可能會打成平手。但當日疑似有3名泛民主派投棄權及無效選票，最終令鄉事派當然議員鄧賀年擊敗泛民的陳詩雅當選。在疑似倒戈事件後，泛民陣營亦大為震動，隨即展開「捉鬼」行動，更有當區前議員直斥屬泛民「叛變」，更指恥與為伴。