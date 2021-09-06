政府擬禁即棄膠餐具　初創公司研發百分百植物製餐盒應市

環保署正進行​「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢，政府分階段禁用膠餐具，並料在2025年起實施，望有足夠時間讓市場找尋替代品。但坊間不少標榜用植物製成的環保餐盒實是「偽走塑」，當中含塑膠塗層。有本地初創公司研發出100%植物纖維製成的餐盒，聲稱能夠防水、防油，並連同廚餘一起分解，料年尾可以量產。有餐飲業界指，現時僅近3成食肆使用非塑膠餐盒，不但不了解合規產品的定義，同時對新產品實用成疑，望政府可提供指引與補助。

根據政府2019年的統計數字，塑膠餐具棄置量達每日約200公噸。走塑成為大趨勢，惟環保署早前指有不少替代品並不合規。研發環保物料的寰科創新行政總裁陳大仁指，有些替代品原材料雖改為粟米、紙，但植物纖維會漏水、油，很多時候要混合塑膠或是外加一層防油層。近年興起的生物降解塑膠，例如常見的聚乳酸(PLA)，陳指原材料雖為植物，但高溫下會開始變形，一般要加塑膠來增強硬度，又指在自然環境未能分解，又不可回收，只可堆填或焚化，變相造成更大的環境負擔。

現時其初創公司研發專利技術，以蔗渣、粟米、稻草等百分百植物纖維製成餐盒、餐具，可放在蒸籠、焗爐烹煮，餐盒可連同食物殘渣送到廚餘廠，只需15至20日便可分解，成本較現時替代品貴約10%。公司現時每日生產1萬個環保餐盒，提供予科學園21間食肆，計劃在年底於東莞設廠，可提高生產量至每日150萬個。

非牟利機構惜食堂現時每天用約1.4萬個飯盒，當中2500個使用了上述的環保餐盒，約佔整體18%。惜食堂高級經理王敏儀指，機構一直用可重用餐盒，但因疫情衞生問題，加上環保餐盒成本與僱員消毒、清潔餐盒費用相若，便趨向使用環保餐盒。她稱曾嘗試使用坊間3、4款不同聲稱可完全降解的餐盒，但均出現滲漏，而自去年11月使用該款環保餐盒後效果理想，可盛載茄汁豬扒飯、肉醬意粉等，未來或應用在湯杯上。

餐飲業界代表，稻苗學會主席徐汶緯指，現時該會會員有近6000至7000間食肆，有近8成已不再使用發泡膠餐盒，惟只有近3成正使用非完全由塑膠所造餐盒，但業界仍不了解合規產品的定義。他指業界未有全面「走塑」，除了因為成本，對替代品實用性亦存疑，「唐餐又有湯水、冰室又有湯通粉，不像西餐。」他估計使用環保餐盒成本或增一倍，望政府可以提供補助，又應實施認證系統協助中小企分辨合規產品。