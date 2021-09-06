九龍醫院視像活動　紓抗疫疲勞惠長者

去年新冠肺炎疫情嚴重，不少港人抗疫疲勞、缺乏社交活動，精神健康響起警號。九龍醫院2013年起響應「精神健康月」，每年舉辦精神健康推廣活動，例如講座、禪繞畫教學等。雖然去年受疫情影響，改以視像形式進行，但仍獲得正面反饋，有疫下精神受困的長者受惠。活動將於今年10月至明年1月繼續舉辦，並加入新的小組步行活動，鼓勵參加者在維持社交距離的情況下進行戶外活動。

九龍醫院精神科副顧問醫生余藹婷表示，去年精神科超過45%患者出現創傷後壓力症候群及抑鬱症狀，超過70%出現情緒困擾，其中獨居或有親友須隔離的患者，情況較嚴重。醫院舉辦的活動包括活力橡筋操、禪繞畫及和諧粉彩教學、精神健康講座等，部分有冥想、靜觀元素，教參加者活在當下、調整呼吸，收穫內心的平靜，並培養面對逆境的能力。活動主要對象為服務使用者及家屬，費用全免，吸引逾200人參與。

參加者之一的古先生已年屆七旬，但老當益壯，經常善用退休時間做義工，生活多姿多采。疫情下，他所有活動都暫停，無奈被困家中、坐立不安，心情也相當壓抑，容易情緒激動，甚至失眠。他認為，禪繞畫及和諧粉彩有助減壓、釋放情緒，「填顏色時，就如填滿內心的孤獨感」，令古先生更有信心解決問題。