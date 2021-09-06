元朗警3日內再破地下竹館　22男女一網成擒

繼上周六(4日)警方在元朗安寧路破獲1間地下竹館，拘捕23人後，今日(6日)凌晨警員再在元朗炮仗坊勇破另一地下竹館。元朗警區特別職務隊警員根據線報調查，今日凌晨2時在區內打擊非法賭博，突擊搜查元朗炮仗坊一單位，警員在單位內檢獲8張電動麻雀枱、16副麻雀、36張椅子、及約3.8萬港元賭款，賭檔內22男女齊齊被捕。警方表示，已成功搗破該區一個非法麻雀賭檔。

姓林(44歲)男主持，涉嫌「經營賭博場所」被捕。9男12女賭客(34至67歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書，每位須繳交罰款5000港元。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。