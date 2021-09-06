東方民調：黑點噪音分貝勁過鑽牆　規管欠成效

申訴專員公署7年內兩度對非法阻街問題作出主動調查，早在2014年已對相關政府部門作出批評及建議，包括自2016年起實施定額罰款，但部門敷衍塞責，定額罰款不痛不癢，改善問題零寸進。有議員狠批現時條例欠阻嚇，部門各自為政「卸得就卸」，令執法欠成效，店舖噪音及阻街問題日復日，促請港府檢討及重整執法架構。

店舖阻街問題依舊嚴重，例如柴灣、荃灣、北角等，有豬肉店及蔬果店將貨籃及貨物放在行人路上擺賣，途人被迫行走馬路，人車爭路成常態。亦有商戶以帆布遮蓋阻街貨物逃避執法，待食環署人員離開後故態復萌。

食環署接獲的店舖阻街投訴逐年增加，去年就有18,904宗，較前年大增近26%，當局發出逾萬張告票，但店舖非法擴張營業情況並無改善，部分菜檔更將罰款當交租，阻嚇力有限。

除了阻街問題，整個區域充斥各種吵鬧廣播聲，例如荃灣有街道逾10間店舖不停廣播，甚至有人搖鈴招客。有街道環境音量平均高達85分貝，有人不斷以咪高峰重複叫賣時音量逾94分貝，噪音分貝較鑽牆更甚。

根據《噪音管制條例》，源自公眾地方的收音機、小販或揚聲器等的噪音統稱為鄰舍噪音，觸犯條例最高罰款一萬港元，環保署過去3年接獲店舖叫賣噪音的投訴達1,152宗，惟成功檢控率僅約7%。

議員陳恒鑌指，曾投訴荃灣區店舖阻街及噪音滋擾，要求環保署介入處理廣播噪音問題，惟該署作出跟進及勸喻後，店舖很快故態復萌，批評現行條例沒有阻嚇作用。而政府部門處理店舖阻街問題，同樣各自為政，互相卸責，令執法欠成效。

申訴署2014年已揭發多個部門規管店舖阻街不力，炮轟食物環境衞生署、地政總署及屋宇署各自為政、罰則欠阻嚇性及檢控捨難取易等7宗罪，最低罰款額更可低至50港元，隨後港府於2016年起實施的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，將定額罰款提升至1,500港元，但情況仍然惡化。