東方民調：條例過時罰則過輕　淪為死症

店舖噪音滋擾及阻街問題愈趨嚴重，惟環保署、食環署等相關執法部門檢控率低，申訴專員公署宣布就規管問題，主動向6大相關部門展開調查。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評部門執法敷衍，姑息養奸，加上法例過時罰則欠阻嚇性，才導致店舖噪音及阻街問題無日無之。受訪者又批評港府官僚胡混度日，即使屢遭批評亦只是「意見接受態度照舊」，以致亂象持續，淪為死症。

店舖阻街、噪音問題擾民多時，《東方日報》為民請命，日前報道指出阻街問題嚴重後，申訴專員公署隨即宣布，主動調查港府對非法霸街阻街的規管。公署指過去3年錄得逾200宗相關投訴，並點名向政府6大部門，包括效率促進辦公室、環境保護署、食物環境衞生署、路政署、民政事務總署及地政總署展開調查。

「東方傳媒民意調查」於上周四至六以手機東網APP成功訪問326名18歲或以上市民，結果顯示，對於環保署過去3年接獲逾千宗叫賣噪音投訴，但檢控率僅7%，59%受訪者批評當局闊佬懶理，姑息養奸；24%斥無日無之，愈趨嚴重；11%直指滋擾日常生活。

有店舖非法佔據行人路擺賣，用帆布遮掩貨物就逃過執法，50%受訪者轟當局扮盲，敷衍執法；28%稱阻街亂象嚴重；19%指人車爭路險象環生。

店舖阻街擺賣及噪音滋擾，一般僅分別罰款千多港元及最高10,000港元，41%受訪者認為應加重刑罰；36%斥罰款當交租欠阻嚇；19%認為法例過時，須取締。

就貨物阻街霸街的規管問題，申訴署主動調查6大相關政府部門，40%受訪者認為，應檢討及重整執法架構；33%斥政出多門，卸得就卸；24%轟權責不清，執法欠成效。

申訴署7年內兩度對非法阻街問題作出調查，52%受訪者揶揄部門意見接受態度照舊；26%斥亂象持續，淪為死症；17%無奈指港府換屆後改善問題零寸進。

港府連店舖噪音及阻街等相對容易解決的問題都未能處理，40%受訪者直斥官僚胡混度日；29%批評當局有法不依，執法不嚴；26%斥失職懶政，積重難返。

綜觀情況，大部分受訪者直指店舖噪音及阻街問題存在已久，遲遲未能解決，市民日常生活不但受噪音滋擾，擺賣阻街更造成人車爭路恐引發交通意外，受訪者歸咎港府官僚無能，部門權責不清影響執法，以致亂象無法杜絕。