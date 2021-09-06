「寶寶」及「豆豆」App吸客量節節攀升　耀才純利逾7億創新高

耀才證券（01428）在香港成立26年，一直秉承「以客為先」的宗旨，致力提供貼心、貼身、專業的金融投資服務。集團與時並進，投放大量資源積極拓展電子交易系統，並推出「耀才證券（寶寶）」和「耀才期貨（豆豆）」兩大頂尖交易手機應用程式（App），為客戶提供「茶餐廳收費，六星級服務」的證券及期貨交易體驗，因而榮獲「超卓證券及期貨交易App大獎」。

2019年，耀才斥資逾千萬元、花半年時間成功研發了緊貼投資者步伐及所需的「耀才寶寶」和「耀才豆豆」App，並能做到足不出戶，只需3分鐘便可完成開戶，雙重認證及交易功能的一站式服務；更特設AI 3.0功能（行為認證、新聞追蹤、自選組合偵察），而且操作非常簡單易用，落盤速度只需0.0028秒，絕對稱得上「人無我有，人有我優」，領先同業的交易平台。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，集團花了不少人力、物力設計「寶寶」和「豆豆」App，希望從客戶角度出發，謹守公司宗旨「想客所想，以客為先」，因此籌備近一年時間了解客戶需求及對App的使用體驗，從中不斷鑽研及改良程式。

「寶寶」及「豆豆」App深受廣大客戶歡迎，下載人數已突破40萬，兩個手機App的交易量佔網上交易68%，更成為去年度集團業績創新高的一大助力，「疫」市大賺7.04億港元，按年大幅飆升49.5%。近幾年新股市場氣氛熾熱，成交量急速增長，客戶對「寶寶」App受落程度更高，他指是有賴開發團隊及客戶一直以來的支持。

除不斷提高系統的安全性、穩定性及落盤速度，今年耀才更打破行業傳統，推出「24小時eDDA直接付款服務」，30秒便申請成功，一分鐘內便到帳。客戶即使在銀行關門、港股收市後，甚至假期期間，仍能隨時隨地進行存款及買賣海外市場的股票。由於買賣更方便，驅使更多客戶利用「豆豆」App交易美國期貨，晚上存錢的客戶亦隨之而倍增，達80%的客戶曾使用eDDA服務。

公司下半年將繼續留意市場環境，優化及強化兩個手機App，程式內本身設有新聞追蹤及個股組合的提示，未來或會引進程序交易（program trading），同時加強耀才財經台的內容，使之更豐富和多元，務求令投資者第一時間掌握市場資訊。加上去年至今新股市場蓬勃，公司將同時加強新股市場的推廣。耀才作為業界中錄得最高新股認購集資額的公司之一，未來將繼續拓展新股市場業務，保證為客戶提供全行最優惠的孖展利率，利用薄利多銷的手法吸引客戶，帶動業績節節上升。

銷售渠道方面，由於現時戶口數目已突破50萬，除線上開戶服務、在線客服功能外，公司擁有逾200名客戶服務員，旗下14個營業點遍布港九、新界，大部分7天營業，並設有「耀才教學專車」全天候服務，下半年亦會因應客戶所需，進一步強化及拓展客服團隊，提升所有交易系統的穩定性及速度。公司主張真人服務，務求為客戶提供貼身服務，即時解決客戶疑難，以建立更緊密的信任關係。

全球金融環境以科技為主導，科技發展日新月異，耀才與時並進，由2013年推出第一個手機App開始，直至2019年「耀才寶寶」和「耀才豆豆」App的誕生，團隊不斷留意世界各地科技的變化，從而應用於該行的交易系統。對於有客戶表示手機App的介面較細，未來或會開發平板電腦版本。另一方面，集團亦不斷改良網上交易平台，發展出緊貼世界金融科技潮流的嶄新投資渠道，務求成為投資者的最佳夥伴。