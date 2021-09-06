Mu變種病毒暫無流入社區　專家指接種疫苗非「免疫屏障」

本港6月起出現3宗Mu變種新型冠狀病毒輸入個案，分別從哥倫比亞及美國抵港。中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今日(9日)在電台節目中表示，Mu變種病毒目前已在全球40個國家地區出現，但個案比例不算很高。他指出，本港3名帶Mu變種病毒輸入個案患者，均無病徵，肺片清晰，毋須使用抗病毒藥物治療，他們亦在檢疫期間送院隔離，因此認為Mu變種病毒並無流入本港社區。

許樹昌續稱，該3名患者中，涉及7月20日由美國抵港的一名26歲學生，4日後在檢疫酒店驗出病毒後送院，上月3日已出院，當時世衛仍未將Mu變種病毒，列為值得關注的變種病毒。另外，對於患者5月已經完成接種兩劑復必泰疫苗，許樹昌指出，Mu變種病毒其中一項特徵是會減低疫苗功效，情況亦反映凡涉及變種病毒，就算已接種疫苗，都不代表不會受感染。他認為，不應再用疫苗「免疫屏障」字眼，而要改為「保護屏障」，強調接種疫苗不等於免疫，但能減低重症或死亡風險。

涉及Mu變種病毒的個案，目前全球分布在39個國家地區，個案比例不算很高，全球發病率少於0.1%，其中南美錄得的個案較多，哥倫比亞佔39%、厄瓜多爾佔13%。許樹昌表示，雖然Mu似乎已擴散，但傳播力暫時不及Delta變種病毒，有關Mu變種病毒傳播力的數據現在還不多，仍有待觀察會否進一步擴散或演變。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指出，截至昨日，全球有超過5,000宗新冠病毒個案經基因圖譜分析後，界定為帶Mu變種病毒，當中約900宗是哥倫比亞個案、約2,200宗是美國個案，因此，本港有來自這兩個國家的入境人士帶Mu變種病毒並不奇怪。何栢良又稱，近期歐洲部分國家，Mu變種病毒個案都呈輕微上升趨勢，如果病毒在歐美進一步流行，輸入本港的相關個案有機會陸續有來。

翻查資料，世衞日前將「Mu」（B.1.621）變種新型冠狀病毒，列為「值得關注的變種」（variant of interest），與「Eta」、「Iota」、「Kappa」及「Lambda」並列，威脅較第一級「值得憂慮的變種」（variant of concern）低，而肆虐全球的「Delta」就屬第一級。初步數據顯示，該變種株有一系列突變，顯示其或具有免疫逃脫特性，強調需要更多研究進一步了解其特性。換言之，Mu變種病毒或能抵抗疫苗產生的抗體，目前的新冠疫苗有機會失效。