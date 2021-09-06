今起增設3個服務中心供補辦消費券申請　未見排隊人龍

大量以長者為主的市民遞交紙本申請表時因資料不全而申請消費券失敗，要烈日當空下在太子始創中心的消費券計劃秘書處排隊辦理，當局被批「虐老」及思慮不周。政府在民怨下急補鑊，今日(6日)起開放多3間服務中心供市民辦理消費券申請，大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心早上9時起開放，未見「打蛇餅」，僅約10多名長者排隊。

前往大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心補辦消費券申請手續的陳女士表示，早於7月9日已遞交申請表，但因為填錯資料需重新辦理，她早前曾前往始創中心的辦事處，但因人流太多而打退堂鼓，慶幸居住地區增設了服務中心。

港府今日起至本月15日，在中環郵政總局、大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心和屯門良景邨良景社區中心增設合共3間服務中心，接受消費券計劃下須補交或更正資料的市民補辦重新登記手續，辦公時間均為星期一至六上午9時至下午6時。經核實符合資格後，有關登記人會在10月1日獲發放第一期2,000港元消費券。

消費券計劃合計有630多萬人已領消費券，另外60萬個已申請但未獲處理的登記中，有10萬個來自不符資格人士，20萬個屬重複登記，其餘30萬個則是申請資料不全或有誤，包括沒明確標示符合居港要求、身份證資料或支付工具帳戶號碼有誤等。當中逾28萬個早已補充資料，至登記期結束時，約有1.9萬個登記仍未能處理。