中大商學院取錄逾750名新生　包括DSE榜眼

中文大學商學院公布本學年共取錄逾750名本地及國際本科生。學院指，今年收生情況理想，當中不少新生在公開試、體育、藝術、社會服務等領域表現出眾。以考生在本年度中學文憑試最佳5科成績的中位數計算，在9間參與「大學聯合招生辦法」的院校中，中大商學院在收生分數最高的9個課程中佔兩席，包括環球商業學和計量金融學及風險管理科學。

以個別考生最佳5科成績計算，中大商學院有4個課程／專修範圍錄取達33分或以上的考生，包括環球商業學、計量金融學及「工商管理學士及法律博士雙學位課程」。學院本學年取錄130名海外生，分別來自19個國家及地區，包括澳洲、加拿大、中國、印度、日本、南韓、台灣、泰國、美國等。

畢業於嘉諾撒聖心書院的劉芷晴在文憑試考獲6科5**，成功獲環球商業學課程錄取。劉在2019年與同窗設計並執行一個針對柬埔寨女性的衞生教育項目，成功在國際崇德社Emma L. Conlon服務獎中掄元。畢業於聖保祿學校的黎巧姸和文凱稜同樣獲該課程錄取，她們均於本年度英國普通教育文憑高級程度考試考獲5科A*。

另外，今年有多名學生透過「運動員獎學金計劃」和「校長推薦計劃」入讀中大商學院，包括多名分別在馬術、手球、足球、游泳、乒乓球及跆拳道等體育項目中，代表香港出戰本地和國際賽事的運動員。獲專業會計學課程錄取的石銘澤和黃琦瀚，均為香港手球代表隊成員。