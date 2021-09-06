學界料退學離港人數再增 倡小一開班線下調至21人

學界建議小一開班線由25人下調至21人。

根據教育局最新公布的《小學概覽》，新學年本港小一將減少逾50班，津貼小學議會主席胡艷芬今日（6日）在電台節目表示，估計削班情況與移民潮及疫情有關，形容數字上情況嚴峻，又指隨着暑假期間有更多人離港，估計9月中統計數字或再有變化。她又建議小班教學下調至21人，以及讓超額教師可服務多一兩年。

胡艷芬表示，《小學概覽》所列出的2021學年小一開班數目，是教育局按3月至4月時收到申請表數量等資料而釐定。她指，由於較多跨境生受疫情影響無法來港上課，所以部分地區學校的班級數目減少，亦有學校受移民影響較大或受人口老化等因素影響，令學校班級數目下跌。

胡指出，9月中學校會再按教育局要求「點人頭」，以確認本學年最終開班數目，隨着6月至7月期間有更多人離港，估計或再度縮班，但由於目前已開學，她預計班數將不會有大變化，但資源上會有所調整。她指，有家庭會帶同高年級子女一同移民，故各級亦有人數減少。

她續指，長遠上學生數目仍有變化，包括通關後會否有更多學生來港讀書等，或有移民家庭因適應問題回港等，建議可於全港推小班教學政策，或將小一開班線由25人下調至21人。她又建議教育局可考慮讓超額教師可服務多一兩年，讓學生數字穩定後才作安排。