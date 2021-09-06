三地「雷霆2021」　澳門警方揭433宗罪案　涉款約480萬元

粵港澳三地在今年6月至8月期間，展開代號「雷霆2021」的聯合反罪惡行動。行動中，當地警方將2,172人次帶返調查，其中516人涉嫌觸犯刑事罪行，被移送司法機關偵訊。有關人等涉及443宗案件，包括毒品、清洗黑錢、偷渡及高利貸等罪案，涉款約480萬澳門元；其中32名涉案人士被強制羈押，逾200人被採取強制措施。

澳門警察總局局長助理黃志康總結行動，形容起到淨化區域治安、預防及打擊跨境犯罪，達到三地執法部門的預期效果。由於澳門及鄰近地區受到新冠疫情衝擊，社會存在更多不確定性，抑或引致犯罪趨勢增加及犯罪形態改變，例如近年較多出現的毒品郵包犯罪，過往的「接觸式」犯案減少，而網絡罪案則大增。他又指，粵港澳三地警方將會持續加強情報交流，適時展開針對性部署，共同打擊罪案。

行動期間，澳門執行部門增加市面、沿岸及管理水域等巡查行動，以及加強各出入境口岸、貨運港口等地點的截查工作。執法人員亦對桌球室、遊戲機中心、網吧、卡拉OK、酒吧等不同類型的娛樂場所；賭場及賭場周邊，以及涉嫌違規的可疑商住單位等展開各類打擊及突擊巡查行動，共746次，累計巡查共1,571個場所。

海上打擊行動方面，澳門執法部門出動巡邏船艇累計319船次，就走私水貨活動，共543人因違反「對外貿易法」而被行政起訴，當中403人為外僱身份，檢獲美妝產品、電腦硬盤、電子產品、名牌服飾、香煙、酒精飲品等物品。