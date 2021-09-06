智力邊緣女子懷孕揭被姦　清潔工涉案受審

清潔工被指在2年前相約已10多年沒見、屬智力邊緣的女性朋友去海洋公園遊玩，期間2度非禮對方。其後2人一同到旺角晚飯，清潔工又涉嫌把女方帶到傷殘廁所強姦。其後該女子懷孕進行人工流產，因而揭發事件。這名清潔工今天（6日）於高院原訟庭否認2項非禮及1項強姦罪，案件今天開審，控方下午將傳召事主作供。

控罪指現年35歲的被告李煜明於2019年7月23日，在海洋公園2度非禮現年38歲的事主X，以及同日在旺角新世紀廣場4樓傷殘廁所強姦X。據控方開案陳詞指，X的智商只有78，屬智力邊緣類別。X於案發前10多年在教會認識被告，但少有聯絡。至案發當日被告與X再見面，並與X的朋友和朋友的胞姐一同到海洋公園遊玩。

控方指，當日在海洋公園期間，被告曾先後隔着褲摸X下體，及以手指插進X下體，兩次事件X均有反抗及表達不願意，但被告沒有理會。晚上4人一同到新世紀廣場一間餐廳晚飯，期間被告把X拉到殘廁並強姦她，期間且沒有使用避孕套。當時X亦有反抗及表示不情願。同年8月15日，X因要做手術而做身體檢查，發現她已懷孕，至9月9日由胞妹陪同進行終止懷孕手術。被告則於10月23日被拘捕，警誡下他稱「呢啲嘢你情我願」。經比對DNA下證實被告為X打掉的胎兒之生父。