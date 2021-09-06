政Whats噏：白鴿黨死路一條？　建制派同乳鴿爆隔空罵戰

民主黨(白鴿黨)近期頻頻成為政圈焦點！繼因違法佔領中環行動案被判囚8個月、緩刑2年嘅副主席李永達上個月初秘密赴英，令該黨內部再爆內訌後，今(6日)有建制派人士再撰文警告，如白鴿黨唔改變諗法，就只有「死路」一條。由於該黨對於未來路線仲未有共識，該文章唔單止觸動個別「乳鴿」嘅神經，隔空喺網上駁斥對方言論，相信亦再次加劇黨內矛盾。

白鴿黨內部矛盾可謂一浪接一浪！早前該黨中委蘇逸恒就因暗批李永達「叫人衝、自己鬆」，被因「35+」初選案涉違《港區國安法》被還押嘅前副主席尹兆堅（肥尹）怒轟「契弟」，同案正被還押嘅前副主席林卓廷都忍唔住透過助理，喺Facebook上唔點名發炮批評蘇嘅言論，指「有人選擇擁抱新嘅選舉制度謀求上位」。及後蘇仲死撐，話阿尹唔係話緊佢「契弟」喎，令事件持續發酵。

其實事件起由，全因白鴿黨內部就前路問題仍存有分歧，當中包括係咪參選立法會選舉，仍要等到月底召開會員大會先有定案。雖然呢啲係政黨內部問題，但就似乎有建制派人士想介入、左右黨員諗法喎。

其實該名建制派人士喺上個月就已為白鴿黨「指點迷津」，佢今日(6日)又再喺報章撰文，唔單止提到白鴿黨阻人參選係「死路」一條，甚至可能違法，仲批評該黨在囚核心成員為該黨「求死」，自己無前途，就一定要該黨「陪葬」。佢又認為「求生派」要求參選既係為咗個人前途，同時為白鴿黨「求生」，認為該黨需要有政治智慧同膽識嘅識時務者去主持大局喎。

見到呢篇文章連放「狠話」，白鴿黨成員陸續喺網上回應反擊。該黨中委冼卓嵐唔單止轉載過去踢黨友出黨嘅報道，又話「用咩名義參選關咩事」，認為「無黨無派參選咪無掣肘」。該黨紀律委員會委員袁海文都喺Fb貼文，質疑文章係「威脅恐嚇」，強調參選與否，係政黨和個人選擇，如果政黨決定唔參選，個人當然唔可以唔認同黨決定，而退黨後參選，該黨亦唔可能阻止非黨員嘅行為，反問又點會挑戰同破壞選舉制度，同埋觸犯國安法。

佢哋咁大反應，但班「主戰派」黨員粒聲都冇出喎，唔通係驚講多錯多，抑或係保留實力，喺特別會員大會先開拖？