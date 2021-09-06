涉安排12宗假結婚　2男女被控20項詐騙等罪

2名男女被指出價最多20萬港元，利誘男士與內地女子假結婚，並要求男參與者確認是懷孕假妻子嬰兒的父親，藉此讓她憑單程證來港產子定居。結果在6年間，2名被告共促成12段假婚姻。他們因此被控串謀詐騙、以欺騙手段取得服務、串謀作出虛假陳述等共20項控罪。他們否認全部控罪，案件今（6日）在區域法院開審。

案中2名被告分別是44歲男子陳景偉，以及50歲女子施云平。陳獨自被控15項控罪，施則獨自被控一項串謀詐騙罪，另有4項控罪是共同控告2名被告。20項控罪的案發時間橫跨2014年至2019年，涉及12名內地女子，以及11名參與假結婚的男子。其中一名男子在2015年假結婚後，再於2017年與另一名內地女子結成假夫婦。

控方開案陳詞指，全部控罪均涉及類似的犯案手法。2名被告會透過社交平台及報章等渠道賣廣告，並以3萬至20萬港元不等，利誘他人答應與來自內地的陌生女子結婚。被告會安排參與者向入境處申請「無結婚紀錄證明書」，及到律師事務所處理相關文件。其後參與者會到內地假結婚，當中部分假結婚對象已經懷孕，參與者需確認自己是嬰兒的生父，讓對方來港產子及定居。待對方在港安頓後，參與者便會獲安排辦理離婚手續。