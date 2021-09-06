支聯會涉違國安法拒交資料　政黨批屬反中亂港組織促取締

支聯會因「結束一黨專政」綱領，被質疑涉違《港區國安法》。支聯會多名成員早前收到警方國安處致函要求提交資料，惟因拒交資料遭保安局嚴正警告。該會副主席鄒幸彤今(6日)再次堅稱支聯會非「外國代理人」，認為國安處指控沒有事實基層，重申不會遞交資料。有政黨批評支聯會自成立第一天以來就是「反中亂港」團體，斥其砌詞狡辯，促請政府依《港區國安法》取締支聯會。

有工會認為支聯會不斷進行損害國家與香港利益的行徑，涉嫌勾結外國勢力實施「顏色革命」。對於警方根據國安法懷疑支聯會為「外國代理人」，要求其提供相關資料以作調查，該工會認為警方是依法行事。惟支聯會公然拒絕，揭示其明目張膽、對抗到底的惡劣態度。該工會強調如證據明確，應依法取締「反中亂港」組織。

另有政黨認為支聯會成立至今，一直是反華勢力在港的主要基地，不單止舉辦反中亂港活動，煽動香港市民仇視中央政府，其「結束一黨專政」的綱領，反映支聯會是一個漠視法治、顛覆國家政權及推翻執政黨的顏色革命組織。

該黨又促請局方同時將調查範圍擴展至與支聯會有聯繫的會員團體，並在取得足夠犯罪證據後，盡快依法取締，不能允許反中亂港的組織繼續逍遙法外。