迷你倉大火死因研訊　區域經理指上司指示勿即報警

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。事隔5年，死因庭就事件展開研訊，案件今天（6日）續審，涉案迷你倉時任區域經理作供指，當日他首先發現3樓着火，便立刻致電上司問是否需要報警，「佢（上司）話佢嚟緊公司，等埋佢先報警」，並指示他先用滅火筒自行救火，惟他其實不懂得用滅火筒，但他並沒有向上司匯報，也不曾嘗試提起過滅火筒，「其實真係唔夠膽」。

時任迷你倉區域經理黃家晉作供指，他當日如常回到1樓的辦公室工作，約在早上10點半，他在閉路電視見到3樓其中一格畫面黑了，便獨自行樓梯上去視察，見到3樓「斷電」，他推開門，見到倉內漆黑一片，唯獨其中一條主走廊地下有「一堆火」，火堆雖沒有「人咁高」、但闊度約佔半條走廊，他立刻致電上司呂先生詢問需否報警，呂指示他「等埋佢先報警」，並指示他用滅火筒自行救火，後來又叫他去買毛巾。黃表示自己見到火光慢慢熄滅，倉內很黑，而且鋼門會自動關上，感到害怕，故沒有入倉救火。

代表死者張耀升家屬的大律師盤問黃指，根據常識，黃見到火光「熄咗」，但煙霧增多，其實只是煙霧將火光遮蓋住。黃表示同意，惟裁判官立即打斷，指出如果所有雜物燒光了，火會熄滅只剩煙霧亦是常識。大律師又問黃，為何當時見到畢生人親眼見過最大的火時，會同意上司不要報警的判斷，黃解釋「嗰刻無諗咁多⋯⋯未遇過咁嘅情況，問咗上級回覆係咁做就咁做」。

黃表示，當時他入職時昌約2年，從未接受過任何防火訓練和課程，亦沒接受過任何有關突發事件例如水浸、火災的培訓，他從來沒有學過如何使用滅火筒。公司亦無火災處理指引，通知上司是他自己的決定。