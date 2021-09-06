粵港澳「雷霆2021」　內地拘2900多人

為深入貫徹常態化展開掃黑除惡的決策部署，嚴厲打擊跨境有組織犯罪，廣東省公安廳聯同香港及澳門警方，於今年6月起展開名為「雷霆2021」聯合行動。期間，廣東全省公安機關共清查1.3萬多處娛樂場所，破獲1,770多宗刑事及治安案件，拘獲逾2,900名疑犯和違法人員；行動中繳獲一批手槍和子彈、毒品、走私貨品和贓款。

粵港澳警方於今年6月18日至19日以及8月27日至28日，同步展開兩輪統一清查行動，偵破一批有重大影響的跨境有組織犯罪案件，並處理一批跨境犯案的疑犯。其中於6月4日，2名內地男子在澳門某酒店以暴力手段搶走住客130萬港元後逃返內地，澳門警方請求廣東公安機關緊急協查。兩地警方經線上線下全面研判調查，於次日成功將3名疑犯拘捕歸案，從案發到破案僅用12小時。

此外，珠海市公安機關根據澳門警方通報的「練功券」系列詐騙案件線索，在內地多地同步收網，共逮獲21名疑犯，破獲案件56宗，繳獲練功券、銀行卡、手機等一批涉案物品，成功摧毀一個涉嫌跨境詐騙的犯罪團夥。另中山、深圳兩地公安機關亦在兩輪清查中採取行動，前者查獲一批跨境犯罪團夥，後者則逮獲涉嫌走私犯罪疑犯張某洲。

除上述成果，這次三地聯合打擊行動又查獲130多名涉毒人員；繳獲1.3公斤各類毒品、14支氣槍、164發子彈；查獲5艘違法船隻，查扣近10噸涉案走私物品；繳獲贓款510多萬元人民幣（約623萬港元）。