2022年DSE下周一起接受報名　考評局籲留意檢疫要求

2022年中學文憑試(DSE)將於4月22日開考，有意報考的人士須留意，香港考試及評核局宣布，下周一（13日）起接受報名，截止日期為10月7日。考評局提醒所有考生，在考試前須確保能履行或達到在本港應考DSE所需的法定要求，例如適用的簽證或居留條件、檢疫要求等。

學校考生須經由學校報名，而曾應考DSE或相等考試、於2022年1月1日年滿19歲，又或於2020/21年度已修畢或正修讀等同中六程度課程者則可以自修生身份，透過香港中學文憑考試網上服務報考。報名費方面，2022年DSE學校考生的科目費將由政府代繳 ，而自修生報名費為524港元，中英文或其他6種語言科目考試費為683港元，其他科目則為457港元。

考評局早前公布，受疫情令學校停課的影響，取消2022年DSE的中文科口試，以及精簡中英文、設計與應用科技及視覺藝術等科目的SBA校本評核部分；取消通識教育、中國文學、英語文學、生物、化學、 物理、科學（組合科學/綜合科學）等10個科目的SBA校本評核部分。