混合添加劑扮環保　7成膠餐具無列成分表　環團促政府釐清定義

政府建議分階段叫市民在食肆禁用膠餐具，並料在2025年起實施，坊間出現不少聲稱「綠色」、「環保」餐具，但有環保團體今(6日)指，超過6成環保餐具聲稱100%天然物料製成，但當中僅25%列出成分表，而聲稱「無塑」的產品中，有3成含有政府考慮納入規管的聚乳酸(PLA)成分。

環團指，不少環保餐具為了增強實用性，亦會混合塑膠或添加劑，但物料難以回收或需特定環境降解，政府現時未有清晰標準來定義何謂可降解物質，任由商界推出替代品，環團冀政府盡快釐清定義，以免市民誤購違規產品。

環保署正就 「管制即棄膠餐具計劃」分階段實施管制進行公眾諮詢。環保協進會於上月在超市、零售店、網店抽查25款聲稱「綠色」「環保」的即棄餐具，發現有64%產品聲稱是100%植物製，當中只有25%有列明成分列表，其中一個列明有PLA與甘蔗漿及澱粉製造。惟環團在36%聲稱「無塑」產品的網站中，發現含有PLA及澱粉合成物，而政府現正考慮納該物質入管制範圍。另外，76%標榜可降解產品中，只有1成列明降解溫度與條件。

環保協進會高級項目主任林嘉瑜指，現時可降解塑膠分為可推肥、可生物降解、光降解塑膠、氧化分解塑膠，主要透過混合植物，如粟米加入塑化劑需而成，後3種需要在特定環境下才可進行降解，但最後亦會排放微塑膠，仍會污染海洋，這類混合物如落入回收系統，反而會污染回收物。

環團指現時未有就可降解進行仔細定義，易令市民及商界受誤導購入非合規產品，促政府加強標籤制度，同時分辨何謂可重用餐具。環團又指垃圾徵費2023年出台，惟禁膠餐具要延至2025年實施，過渡期中如市民未有自攜帶重用餐盒，料一個3人家庭平均一餐外賣使用的餐盒會用上一個15公升的指定垃圾袋，令每月繳付垃圾袋的費用增加20港元，建議政府將規管餐具計劃與垃圾徵費同時落實。

「管制即棄膠餐具計劃」中，首階段會先全面禁止銷售與提供發泡膠餐具，並會落實食肆堂食禁用所有塑膠餐具，在外賣方面則會先禁止食肆向客人提供飲管、攪拌棒、刀叉、碟。其後在首階段實施12至18個月後，會實施第二階段，禁止外賣提供杯、杯蓋、食物容器及蓋等。