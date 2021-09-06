中大出入設閘機復要求打疫苗　學生不滿要求多感無奈

香港中文大學在本學年起設入閘機，要求師生進入校園前須拍卡，未能拍卡或校外人士則須登記。今日（6日）是中大學新學年的開學日，陸續有學生回校上課，有學生直指設閘機「多餘」，認為沒有太大保安用途，因校外人士仍能進入校園，閘機或保安亦無法憑外表判識有意圖破壞設施的人士，但估計閘機屬永久措施。

東網記者約下午1時，到港鐵大學站視察師生使用校園入閘機情況，有學生未能拍卡，立即被保安阻止進入，並須在旁登記，亦有學生趁多人時未有拍卡進入。

修讀中大公共衞生學士的一年級生楊同學認為，以前大學校園可以讓學生自由進出，但現時進入大學須拍卡或登記，感覺「多餘兼反智」。對於校方早前公布宿生必須接種新冠肺炎疫苗，或進行兩周一檢，她直言為了住宿「焗住」要打針，對此感到無奈。

另一名修讀日本研究的四年級生周同學則指出，大學站只有數個出閘機，而校園設有的入閘機亦只有2個，她在開學後會提早出門，以免遇到上學人潮，令其上課遲到。她認為，拍卡或登記雖然可以紀錄入校人士，但若他人有意圖要破壞校園設施，單憑登記亦沒有實際保安用途。

至於疫苗方面，周表示現時疫苗未能預防變種病毒，即使已打針亦難完全預防感染，加上大學有不少從外地來的交流生，故不太認同住宿須打疫苗的要求，對於其他大學要求打針才能入校園，周直言政策「黐線」。另一名就讀護理系一年級的吳同學則認為，學校一旦有人確診新冠肺炎，閘機紀錄有助大學追蹤患者行蹤。

另外，校長段崇智趁開學日向新生發表歡迎辭，他恭喜新生克服重重難關，尤其在疫情挑戰下，考進大學展開人生新一頁，又指所有中大成員的健康和福祉是首要考慮，所有校園防疫措施在新學期將繼續實施。他寄語學生需擴闊及培養國際視野，認識及接納多元價值及文化差異。