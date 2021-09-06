房委會清拆4工廈建公屋　租戶請願反對清拆　不滿政府零諮詢

政府早前宣布將會清拆房委會旗下4幢工廠大廈，包括火炭穗輝、九龍灣業安、長沙灣宏昌及葵涌葵安工廠大廈，惟清拆計劃遭到不少租戶強烈反對。日前4幢工廠大廈的租戶組成「四廠聯盟清拆關注組」，於今日（6日）到九龍灣業安工廠大廈發起一人一信請願行動，再次房署表達多項訴求，包括要求不遷不拆、提出更完善的安置計劃等，又批評政府無事前諮詢及無回應訴求。

關注組於業安工廠大廈掛上3幅橫額，分別寫上「港人抗疫苦、政府拆廈傷」、「政府強搶地、扼殺中少企」以及「覓地安居易、拆廈樂業難」，又即場以「打爛飯碗」暗喻政府強拆廠廈令大量廠戶倒閉，工人失業、手停口停。

關注組表示，早前曾於7月去信立法會申訴部提出申訴，期望有議員可協助租戶質詢政府，反對清拆計劃。關注組又批評府沒有進行諮詢，過去多月提出申訴亦無任個回應。

有鑑於立法會申訴部將於明天（7日）召開閉門會議處理四廠申訴，關注組期望立法會議員會向政府提出正面而具建制性的提議，同時回應一眾廠戶的訴求，其強烈要求運房局、房屋署及其他相關政府部門派出代表與廠戶會面，親身了解四廠廠戶的困境。