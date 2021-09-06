壹傳媒董事跳船　黎智英自身難保　妻女愁爆密密報憂

壹傳媒黎智英先後因為3宗非法遊行，合共囚禁20個月，至今(6日)已在赤柱監獄服刑143日，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，料將會「有排踎」，而旗下公司亦「死期到」，壹傳媒昨(5日)刊發公告，指其董事會4名董事，即主席兼非執行董事葉一堅，以及獨立非執行董事林中仁、Louis Gordon Crovitz及Mark Lambert Clifford，已書面確認辭去董事職務，黎智英太太和女兒繼上周一(8月30日)後，今午再到監獄探監，料就其黨羽現時處境向黎報憂。

黎智英的妻女今午乘私家車於下午約3時15分到達赤柱監獄，2人皆身穿西服，黎的女兒手持一個紙袋。二人快步走入院所內登記乘坐哥爾夫球車，期間未發一言，全程低頭。黎妻女於下午約4時45分完成探視，登上私家車離開。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。黎另於2017年六四集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。

壹傳媒股份已停牌逾兩個半月，聯交所日前「發落」，明年底或是壹傳媒除牌大限；此外台灣《蘋果日報》亦因營運無以為繼要出售撲水，若無法賣盤，最快可能在今年10月清盤收檔。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，郭家麒太太、陳志全男友人今早亦到場探監，之後約10時半許離開。