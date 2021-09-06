港大證低吸煙率有助港人延壽　促政府通過全面禁煙條例

香港連續7年蟬聯全球最長壽的地區，箇中原因未被充分研究，由港大李嘉誠醫學院領導的研究團隊，以8年時間比較全球至少10多個國家及地區，合共2.63億宗死亡個案，發現港人長壽關鍵在於低吸煙率，令本港不論男女，其心血管疾病引致的死亡率均是眾多地區中最低。團隊指出，成功控煙是香港人口預期壽命奪冠的關鍵因素，惟按英美兩國經驗可見，增加人口預期壽命的成效是「不進則退」，團隊促請立法會盡快通過有關全面禁止電子煙和加熱煙的修訂條例草案。

研究發現，相比其他國家或地區，香港人因心血管疾病引發或交通意外致死的比率最低，同時亦是其中一個女性癌症死亡率最低的地區。團隊其後對比英國、美國及日本等18個富裕國家情況，發現香港男性及女性均有較高生存優勢，預期壽命分別比整體高出1.86年及2.5年；分析亦發現低吸煙率是長壽關鍵，分別佔男性的50.5%及女性的34.8%。換言之，本港男性預期壽命高出1.86年，其中有50.5%、即0.94年是吸煙率低所致。

港大醫學院院長梁卓偉強調，人類死亡的原因中，只有30%來自不可控制的基因因素，其餘70%均可控，包括40%是生活習慣及15%來自社會環境等，認為透過政策來解決公共衞生議題素來行之有效，更是直接影響人口長壽與否的主因。他指，若香港持續採取有效控煙措施，可望在未來數十年挽回更多生命，其數目甚至比香港已經挽救，或將會被新冠肺炎奪去的生命多出數以十倍計。

港大醫學院公共衞生學院羅旭龢基金教授席(公共衞生學)兼社會醫學講座教授林大慶亦指，目前新式煙草產品包裝高級，味道較多，容易吸引年輕人嘗試，擔心香港若允許煙草產品在本地流通，將令青少年食煙人數大增，死亡率和患病率亦會隨之上升，強調社會各界亦支持全面禁止加熱煙及電子煙，促立法會盡快通過有關草案。