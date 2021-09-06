浸大研究發現　微細懸浮粒子多寡與神經系統疾病有關

香港浸會大學研究發現，暴露於微細懸浮粒子（PM2.5）下，不止會影響人類的呼吸系統，更會增加患上中風、認知障礙症、阿茲海默症、柏金遜症和自閉症譜系障礙等一系列神經系統疾病的風險，其中患上阿茲海默症的風險最高。有關研究結果已刊登於學術期刊《Science of the Total Environment》。

神經系統疾病是全球導致殘疾的最主要原因，亦是引致死亡的第二大元兇，對人類的健康構成嚴重挑戰。PM2.5通常包含懸浮於空氣中的重金屬、有機碳化合物和多環芳香族碳氫化合物。有不同研究顯示，當中一些微小顆粒和可溶性成分，可以經由多種途徑進入血液，例如透過穿越血腦屏障進入中樞神經系統。這些微粒可引發炎症、細胞凋亡，以至破壞脱氧核醣核酸（DNA）。

鑑於現存針對暴露於PM2.5（即懸浮在空氣中、直徑2.5微米或以下的粒子），與神經系統疾病的關係的分析有限，浸大生物系教授翁建霖領導的研究小組，分析了合共1,645篇論文，篩選出80個符合條件的研究。

有關研究涵蓋南極洲以外全部6大洲共26個國家或地區，超過633萬人口，當中覆蓋了一些空氣污染問題較為嚴重的國家和地區，例如智利、中國和印度。

研究小組利用數據，進行一系列統計分析，然後以「比值比」（Odds ratio）來顯示暴露於PM2.5與不同神經系統疾病風險之間的關聯。如「比值比」數值是1，表示該因素與相關疾病出現的機會沒有相關性；如數值大於1，則表示該因素與出現相關疾病的機會有所增加存在相關性。

結果顯示，暴露於PM2.5會增加中風和中風死亡的風險，而長期暴露於PM2.5的風險比短期暴露更顯著。結果亦反映高污染地區的中風風險，高於低污染地區。至於其他神經系統疾病方面，患上阿茲海默症的風險達3.26、自閉症譜系障礙達1.68；柏金遜症達1.34，而認知障礙症達1.16。

明天（7日）是聯合國大會訂立的第二屆「國際清潔空氣藍天日」，主題是「健康的空氣，健康的地球」，翁表示，正好提醒人類，空氣質素對健康有廣泛影響，各國政府與國際社會有迫切需要合力採取迅速和有效的行動，去改善空氣質素，以應對對公共衞生的挑戰。