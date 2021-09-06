有政黨倡港府成立專責小組　向中央提議與內地城市設合作框架

中央日前公布的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，有政黨認為方案有助深化粵澳發展，幫助解決澳門產業單一化及土地不足的深層次問題，亦為中港城市合作發展立下先例。該政黨促港府應主動成立專責小組，向中央政府提議為本港和內地城市設立合作框架。

議員陳恒鑌指香港亦有土地不足和產業單一化的問題，認為是次方案顯示澳門擁有一國之本、兩國之利的優勢，希望香港能趁機尋找更多機遇。他續指過去中港城市合作中缺乏政府參與，而新方案則探索不同制度框架下的城市合作關係，對香港和其他內地城市合作提供借鑑。他促港府設立專責小組探討與內地城市合作的形式，及向中央提出與內地更多城市合作，訂立多樣性、創新、又更適合香港的合作模式，為香港人才提供機遇。

議員劉國勳亦指出，雖然香港與內地南沙區有合作，但亦流於民間方面，希望政府可以帶頭進行城市間的合作，又建議香港和深圳可以參考當地的通關模式，單邊驗放，管進不管出，例如由深圳進入河套，深圳不管出境，只需河套那邊管入境，由河套入深圳，河套不管出境，深圳管入境。