壹傳媒非執董辭任　團體憂損小股東利益促政府徹查

壹傳媒昨日傍晚(5日)刊發公告，公司董事會4名董事，即主席兼非執行董事葉一堅，以及獨立非執行董事林中仁、Louis Gordon Crovitz及Mark Lambert Clifford，已作出書面確認，辭去董事職務。有團體今午(6日)分別到中環香港交易所及政府總部外請願及遞交請願信，要求財政司司長成立獨立專責小組調查壹傳媒事件。

團體「蘋果惡行關注組」指壹傳媒及旗下《蘋果日報》長期播毒反中禍港，遭國安警調查及凍結懷疑外部來歷不明資金，在香港交易所停牌，日前宣布葉一堅、Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford及林中仁等書面辭任公司非執行董事及主席等董事職位，形同所有董事均「跳船」辭職，正停牌的壹傳媒可能進入清盤程序，令小股民極大機會「一Q清袋渣都冇」，又指今次壹傳媒「董事全跳船」，反映壹傳媒原本運作存極大問題，指出主席葉一堅在事件中的逃避責任，由始至終沒致力解決難題，要求警方國安處，調查他是否漏網之魚。

團體批評證監會及港交所長期「闊佬懶理」，導致小股東利益「凍過水」欠薪員工也變成絕望，而政府監管部門失職，在壹傳媒股價長期出現怪現象，仍然視若無睹，最後導致今日難以收拾的危機。團體要求財政司成立獨立專責小組調查部門失職原因，並處理壹傳媒清盤的善後問題，團體並高呼「蘋果董事全跳船、一Q清袋渣都冇」。