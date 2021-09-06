悅榕莊停業苦主求助共涉1000萬　議員促股東盡快交代

美容院「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」日前突然全線停業。有議員指收到約250宗顧客投訴，涉及未使用的美容療程金額共達1,000萬港元，更不被銀行提供賠償，而消費者委員會亦指難以受理，今午(6日)聯同苦主及香港美容從業聯會代表召開記者會，促相關美容院的股東盡快交代，並作出賠償。

議員葛珮帆表示，現時共收到250宗顧客的投訴，涉及未使用療程金額約1,000萬港元，另外又收到8名員工求助，每人約被拖欠薪金1.5萬至6萬港元不等。她認為不少顧客都因為相信公司背景才會購買療程，指卓悅美容有限公司在將旗下美容院轉手後卻沒有通知番顧客是不負責任的做法，加上有苦主反映在美容院暫停營業前的一天仍然銷售顧客療程，認為有詐騙嫌疑。

葛表示，已經將個案交予海關跟進，亦有將員工的欠薪個案轉介勞工處。她續稱，暫時未能聯絡股東，批評股東不負責任，促盡快向顧客作出交代，若結業則妥善遣散員工，並將美容療程的資料提交顧客，方便業界提供協助及作出賠償。

其中一名苦主何女士表示，自2015年起到悅榕莊接受美容服務，現時累積未完成費用約有6萬港元，其中兩個療程選擇以分期付款，而銀行則要求她先提供資料後再作研究能否為她取消分期付款。何女士指在悅榕莊宣布停業前一天即8月31日她亦有接受美容服務，其中沒有任何停業的迹象，而當日店員更仍然向她銷售美容療程。

另一名苦主的丈夫何先生指，其妻子在悅榕莊進行美容療程已有8年，在新聞報道後才得知悅榕莊停業。他指妻子亦有採用分期付款購買療程，惟相關銀行表示不能取消，而消委會亦稱因為美容院只是停業，而不是倒閉執笠，故難以受理。

香港美容從業聯會理事何麗珠則表示，只要苦主能提供未完成療程的資料或單據，聯會旗下的美容院願意無條件承接顧客進行未完成療程，以及提供法律諮詢。至於有悅榕莊員工稱被拖欠薪金，聯會旗下的美容院亦願意聘請他們。何麗珠指聯會現時有約3,000個會員，主要是美容從業員及美容院東主，呼籲苦主向聯會登記資料，盡量提供未完程紀錄，聯會將盡力提供協助。