串謀殺警案提訊　押後至11.29續處理交付高院審訊程序

2019年12月8日，民陣舉行「國際人權日大遊行」前，警方在多區搜出手槍、子彈、武士刀、軍刀及爆炸品等武器，懷疑意圖用作傷害警方。多人涉案被捕，其中包括一名18歲青年，他被指於大埔遭警截查時，涉嫌拔槍射警察。13名涉案被告被控串謀引爆訂明目標罪、企圖引起可危害生命的爆炸及串謀謀殺等共12項控罪，案件今天（6日）下午在東區法院作提訊日，裁判官劉綺雲押後案件至11月29日再訊，續處理把案件交付高院審訊的程序。

13名被告包括黃振強（22歲，無業）、吳智鴻（24歲，工程人員）、張俊富（22歲，學生）、張銘裕（20歲）、嚴文謙（21歲，學生）、蘇緯軒（18歲，補習教師）、彭軍壕（33歲，無業）、蔡凱明（21歲，倉務員）、陳玉龍（27歲，維修技工）、李家田（24歲，無業）、賴振邦（29歲，技術員）、鍾雪瑩（29歲，設計師）及許湛荣（24歲，物業管理助理）。

黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、李家田、賴振邦及許湛荣，同被控一項串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國(反恐怖主義措施)條例》；及交替控罪、串謀引起可危害生命的爆炸罪。控罪指，上述10人於2019年8月1日至12月8日在香港一同串謀，針對特定目標，送遞、放置、或引爆2個爆炸裝置，意圖導致他人死亡或身體嚴重傷害；或串謀在香港引起爆炸，對他人生命或財產造成嚴重傷害。上述10人另被控於同日同地串謀謀殺香港警務人員。黃及張俊富另被控一項管有爆炸品罪，指他們於2019年12月3日至8日在荃灣致利工業大廈19樓一個單位內，管有2盒煙火。張俊富另被控於同年12月8日在該單位內無牌管有火器，即4罐噴霧，內含香草基壬酰胺。

吳智鴻、蘇緯軒、鍾雪瑩、李家田被控意圖危害生命而管有槍械或彈藥罪。控罪指，吳於2019年12月8日在北角富澤花園富嘉閣某單位內，無牌管有1支手槍、4個彈匣及106發子彈。李則涉於同年10月1日至11月30日在香港管有1支手槍、1個彈匣及14發子彈。蘇及鍾涉於同年9月20日在大埔翠屏花園一單位及地下，無牌管有1支長槍、6個彈匣內有211粒長槍子彈及2個手槍彈匣內有30發子彈；蘇另被控於同日在翠屏花園地下，使用槍械及彈藥，意圖抗拒合法逮捕。

蔡凱明則被控一項協助及教唆他人製造炸藥意圖危害生命或財產罪，指他於2019年10月1至31日協助及教唆賴振邦等人，製造一支雷管。陳玉龍則被控於2019年7月1日至2020年1月17日串謀蘇緯軒及其他人，無牌管有火器及彈藥；及於2020年1月17日在沙田廣源邨廣松樓某單位內管有1支手槍、4個彈匣，及92粒子彈。