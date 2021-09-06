退學移民潮加劇　公營中小學一個月再流失逾6100人

本港正經歷移民潮，學生退學情況如「流血不止」。根據教育局最新公布的學額空缺參考數據，對比今年7月底及6月底，本港公營小學及中學學額忽然又增加逾2,900及3,200個空缺，意味在2020/21學年即將結束下，再減少了6,199名學生，退學潮未有平息。連同早前統計出截止6月底的8,000個空缺增幅，即公營學校上學年最少逾1.4萬名學生退學，短短一個月的增幅達77.5%。

7月份已經是學期尾聲，尚有一個月便學期結束，但家長為子女退學的決心未有因此而受阻。教育局的最新學額空缺參考數據顯示，今年7月份的公營小學學額空缺，較6月份多出2,945個，低小退學情況亦較高小嚴重，近2,000個屬低小學額。

公營中學方面，教育局今年7月底的學額空缺參考數據顯示，公營中學比6月底，再多3,254個空缺，低中的退學人數同樣較高中多，近2,100個屬低高學額，尚有一年便應考中學文憑試的中五級，亦有435人選擇學期結束前退學。

本報早前根據教育局最新公布的學生人數統計報告及學額空缺，對照去年10月中及今年6月底的數據，發現本港公營小學及中學學額空缺忽然多了5,389及2,610個，顯示公營中小學在8個月內減少了7,999名學生，連同最新數據，意味公營中小學上學年共有最少14,198名學生退學。