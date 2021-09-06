美食廣場料禁用即棄膠餐具　政府擬推第三方認證助走塑

政府就管制即棄塑膠餐具計劃將於本周三(8日)完成公眾諮詢，環保署代表今日(6日)在環境諮詢委員會會議上表示，政府預料將美食廣場納入作堂食處所，即會在第1階段全面禁止提供塑膠即棄餐具，但坦言現時市場上未有完善的外賣容器替代品。由於計劃將會「完全走塑」，即任何含有塑膠的替代品將不獲接納，故當局未能推前計劃時間表，目前正構思是否由第三方認證，以協助業界與市民認清合規的產品。

環諮會就管制即棄塑膠餐具計劃展開會議，委員羅惠儀指出，不少食肆持外賣、食品製造牌照，但在店舖附近卻設有座位，不少客人亦會即場進食，雖然道理上是外賣，惟實際卻屬堂食，詢問當局會否將之納入計劃第1階段。環境保護署副署長胡偉文回應稱，美食廣場同樣受限於現時的防疫措施，即同屬餐飲處所，故會把美食廣場納入食肆，並連同私人宴會的到會服務在首階段進行監管。

會議間有多名委員問及如何定義「一次性」、「塑膠即棄餐具」，胡舉例指就算是平常的外賣盒，市民打算多次使用，仍會被視為一次性餐具作規管；至於塑膠餐具方面，由於所有含有膠成分的都會被規管，而計劃是真正全走塑，故政府現時正考慮設立第三方認證，並會在法例上清楚交代，亦會與業界與供應商溝通。

另亦有多人關注能否加快在2025年前落實計劃，胡坦言現時已接觸10多個本地製作餐具的公司與廠商，惟未有價錢便宜又可以盛載熱湯的食物容器，他認為如要市場符合政府「全走塑」的嚴格要求，便需要給予時間研發，故未能就規管外賣食物容器的第2階段落實時間表。

此外，會上有人擔心規管塑膠餐具變相會產生更多即棄替代品，其中，委員之一、餐飲業界代表黃傑龍指，工人、掃街工人等在現階段難自攜飯盒，故難以一刀切禁止使用任何非塑膠即棄餐具，他直言真正問題當屬免費餐具，認為應在落實計劃的同時，推行非膠餐具亦要額外收費，方可解決一次性餐具的問題。