港府認可亞洲多地接種紀錄　包括韓馬泰印巴　周三起實施

港府繼早前認可印尼及菲律賓發出的接種新冠疫苗紀錄，允許外傭於當地打針後來港工作，近日已出現多宗由該兩地輸入的變種病毒確診病例，本地疫情岌岌可危。而政府今日(6日)再公布更新認可疫苗接種紀錄地區名單，指已與印度、馬來西亞、巴基斯坦及泰國政府完成商討，將認可該等地區當局發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄之一，相關安排將由周三(8日)凌晨零時起實施，屆時或再為本港疫情增添變種病毒傳播危機。

由9月8日凌晨零時起，持有由印度、馬來西亞、巴基斯坦或泰國相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府亦已與南韓政府完成商討認可疫苗接種紀錄的安排，同樣由9月8日凌晨零時起實施。政府指，雖然南韓目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該國相關主管當局發出，並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。