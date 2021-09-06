壹傳媒計劃清盤歸咎資產被凍結　保安局駁斥是責任轉移惡意抹黑

壹傳媒昨日(5日)傍晚刊發公告，指其董事會4名董事辭去董事職務，並計劃啟動清盤，當中提到保安局凍結其戶口令該公司無法運作。保安局今(6日)發新聞稿澄清及反駁，指出執法部門的行動符合法律，又提到「不存在執法行動，導致壹傳媒缺乏資金繼續營運而被迫清盤的情況」，認為其言論是「嘗試將責任轉移，故意諉過於依法行事的執法部門，並對《港區國安法》作出惡意抹黑」。

保安局今表示，壹傳媒有限公司董事會成員宣布離任時，作出「一系列混淆視聽的言論」，又提到執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為而提出檢控及採取其他執法行動。

而凍結財產的決定，保安局局長曾兩次根據《港區國安法第四十三條實施細則》附表3的相關條文發出凍結財產的書面通知，分別於2021年5月凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，和黎智英擁有的3間海外公司於本地銀行帳戶內的財產，以及於6月凍結與《蘋果日報》出版業務和網上業務有關的3間附屬公司於本地銀行帳戶內的財產，約1,800萬港元。

局方強調，有關部門均依法按照程序行使《港區國安法》、《實施細則》及其他相關法律所賦予之權力。就資金方面，局方指出壹傳媒2021年5月的公告中曾指集團流動資金充裕，截至2021年3月31日集團尚有流動資金約5.2億港元，可應付該公司由2021年4月起18個月的運作。該公司亦在今年7月披露，公司於4月提前向其前主席及主要股東償還一筆1.5億港元的貸款。

局方又提到根據壹傳媒過往年報，有關貸款應該尚有相當長的時間才到期，令人不禁懷疑該筆還款是否有意圖欺騙公司債權人，指出該行徑是財政司司長早前宣布根據《公司條例》委任審查員調查壹傳媒事務時，提及的其中一個令人關注的情況。

壹傳媒昨日(5日)傍晚刊發公告，其董事會4名董事，即主席兼非執行董事葉一堅，以及獨立非執行董事林中仁、Louis Gordon Crovitz及Mark Lambert Clifford，已作出書面確認，辭去董事職務，香港時間2021年9月5日晚上11時59分起生效，「以利最佳保護股東、債權人、員工和前員工」，同時宣布亦計劃啟動清盤。